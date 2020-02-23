ВКонтакте готовит технологию по распознаванию голосовых сообщений

Социальная сеть ВКонтакте сообщила о старте тестирования функционала по распознаванию голосовых сообщений на русском языке. После этого компания предложит собственное решение.

Например можно будет узнать содержимое голосового сообщения без его прослушивания. Достаточно будет нажать кнопку для его перевода в текст.

Опробовать новый функционал могут уже могут участники тестирования VK Testers. Аналогичная сторонняя технология пока используется на iOS-устройствах, а разработчики собирают обратную связь.

Пример работы технологии

После успешных тестов, произойдет второй этап тестирования в котором будет использоваться собственная разработка ВКонтакте. Технология основана на нейросетях. Она сможет распознавать сленг, гибко настраиваться и обучаться.

Если разработка хорошо зарекомендует себя, то появится новый инструмент, который позволит осуществлять поиск обычных и голосовых сообщений.