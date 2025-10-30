Вышел четвертый сезон «Ведьмака» — теперь с Лиамом Хемсвортом в роли Геральта

На Netflix вышел четвертый сезон сериала «Ведьмак» — все восемь серий уже доступны для просмотра. Этот сезон стал первым с Лиамом Хемсвортом в роли Геральта из Ривии. Он заменил Генри Кавилла, исполнившего главного героя в первых трех сезонах.

Netflix подтвердил, что четвертый и пятый сезоны станут финальными. Их снимали одновременно, чтобы завершить историю, основанную на книгах Анджея Сапковского.

Сюжет продолжает тему войны на Континенте. Геральт сталкивается с новыми врагами и ищет неожиданных союзников, чтобы защитить Цири. Создатели обещают более масштабные сражения, новые локации и акцент на эмоциональные линии персонажей.