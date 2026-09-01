Apple добавила три популярные модели MacBook в список устаревших устройств

Сегодня Apple обновила свой список устаревших устройств добавив в него три модели ноутбуков — MacBook Air Retina 2018 года, 13-дюймовый MacBook Pro 2018 года с четырьмя портами Thunderbolt 3 и 13-дюймовый MacBook Pro 2017 года с двумя портами Thunderbolt 3.

По регламенту Apple, компания классифицирует устройство «винтажным» после того, как прекратила его продажу более пяти лет назад, но менее семи лет назад. Девайсы, которых нет в продаже более семи лет, считаются «устаревшими».

Для владельцев таких устройств это означает, что авторизованные сервисные центры Apple не будут принимать в ремонт девайсы со статусом «винтажный», но могут для них делать исключение в течении ещё двух лет если в наличие есть все необходимые детали для ремонта. «Яблочные» продукты, которые признаны «устаревшими» в ремонт не принимаются и официальное обслуживание полностью прекращается, но для ноутбуков компании есть исключение — аккумуляторную батарею можно заменить в течение десяти лет с момента выпуска устройства.

Все вышеперечисленные модели MacBook поступили в продажу менее 10 лет назад. Это означает, что владельцы этих ноутбуков всё ещё могут обратиться в авторизованный сервисный центр Apple для замены аккумулятора.