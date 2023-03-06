Представлен камерофон Honor Magic 5 Ultimate

Honor представил в Китае новую серию смартфонов Magic 5, которая включает в себя три модели: Magic 5, Magic 5 Pro и Magic 5 Ultimate.

Версия Ultimate будет доступна только на местном рынке. Honor Magic 5 Ultimate не отличается по начинке от Pro-версии и оснащен 6,81-дюймовым экраном LTPO AMOLED, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятором на 5450 мАч с зарядкой 66 Вт и тремя камерами на тыльной стороне.

Однако изменения коснулись внешнего вида: блок камер и оформление задней крышки были изменены, добавлен выступ, а также используется керамическое стекло, которое защищает экран.

Honor Magic 5 Ultimate будет доступен только в одной конфигурации памяти — 16/512 ГБ. Цена на смартфон составляет 6699 юаней (~72 800 рублей). Кроме того, покупатели могут приобрести специальную версию Montblanc, которая включает в себя люксовый чехол. За эту версию придется заплатить 7499 юаней (~82 000 рублей). Honor Magic 5 Ultimate появится в продаже 10 марта.