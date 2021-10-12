Представлен доступный смартфон vivo Y53s с мощным аккумулятором

Компания vivo представила vivo Y53s. Смартфон получил 6,58-дюймовым дисплей с разрешением Full HD+ (2408 × 1080), а также основную камеру с разрешением 64 Мп.

Устройства оснащается мощным аккумулятором на 5000 мАч с 33Вт быстрой зарядкой FlashCharge, 6 ГБ оперативной + 1 ГБ флеш-памятью. В качестве процессора используется Qualcomm SM4350 Snapdragon 480.

Сканер отпечатков vivo Y53s совмещён с кнопкой питания, поэтому включить и разблокировать смартфон можно одновременно. В качестве альтернативы доступна функция разблокировки по лицу.

Смартфон появится в продаже в октябре в двух цветовых решениях: «Глубокое море» и «Радужное небо». Стоимость vivo Y53s в России составит 21 990 рублей.