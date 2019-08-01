Представлен бюджетный смартфон Realme C11
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Представлен бюджетный смартфон Realme C11

Новинка должна стать главным конкурентом Redmi 9C. Смартфон получил пластиковый корпус с 6,5-дюймовым дисплеем и HD-разрешением.

Чтобы сэкономить, производитель не стал добавлять сканер отпечатков пальцев, а ограничился лишь разблокировкой по лицу с помощью фронтальной камеры. В основной камере используется два модуля с разрешением 13 и 2 Мп. Второй служит для программного размытия или так называемого эффекта боке.

Процессором выступает MediaTek Helio G35 с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, также для расширения используется microSD-карт.

Если верить производителю, то устройство может долго держать заряд благодаря аккумулятору на 5000 мАч. Но вот для зарядки используется уже морально устаревший microUSB, но мощностью 10 Вт.

Пока Realme C11 доступен в Малазии по цене 429 ринггит, что в переводе на текущей курс составляет около 7 тысяч рублей.

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