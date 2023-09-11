Представлен бюджетный смартфон Lava Blaze 2 Pro с камерой 50 Мп и дисплеем 90 Гц

Индийская компания Lava представила бюджетный смартфон Blaze 2 Pro. Устройство является улучшенным вариантом ранее выпущенного Blaze 2, который стоил около $108.

Lava Blaze 2 Pro оснащен 6,5-дюймовым IPS-экраном HD+ разрешением (720 x 1600 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Есть боковой сканер отпечатков пальцев и опция разблокировки лица.

Камеры в смартфоне объективно слабенькие: основная на 50 Мп дополняется двумя 2-мегапиксельными сенсорами (для измерения глубины сцены и макросъемки), а фронтальная камера обладает разрешением 8 Мп.

Внутри телефона работает процессор Unisoc T616. Программная часть устройства базируется на Android 12. В смартфоне установлено 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутреннего хранилища, дополнительно можно использовать 8 ГБ виртуальной RAM и слот для microSD (до 256 ГБ).

Батарея устройства вместимостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 18 Вт. Среди других особенностей: поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, порт USB-C и 3,5 мм аудиоразъем. Задняя панель получила стильное исполнение с акриловой отделкой, а сам смартфон толщиной всего 8,5 мм и весом 190 г.

Цена новинки составляет 9 999 рупий ($120). Blaze 2 Pro предлагается в трех цветах: Cool Green, Thunder Black и Swag Blue. Точная дата старта продаж пока неизвестна.