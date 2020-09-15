Представлен бюджетный realme C15 с батареей на 6000 мАч

Бренд realme официально представил смартфон realme C15. Новинка отличается аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, наличием быстрой зарядки 18 Вт и поддержкой NFC.

Дисплей на 6,5-дюйма обладает каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Основной модуль располагающийся сзади оснащён разрешением 13 Мп с режимом ночной съёмки. Также в наличии сверхширокоугольный режим на 119 градусов.

Работает новинка на бюджетном процессоре MediaTek Helio G35 и 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон поддерживает 2 СИМ-карты в формате nano и 1 карту памяти MicroSD до 256 ГБ. Больше ничего необычного в устройстве нет.

Realme С15 появится в продаже 22 сентября в комплектации 4/64 ГБ по 10 990 рублей.