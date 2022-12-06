Предполагаемый Meizu 20 протестировали в Geekbench

Meizu практически перестала выпускать новые смартфоны и появляется на мобильном рынке, можно сказать, набегами. Сейчас компания протестировала устройство с модельным номером M2392 в Geekbench. Это значит, что в скором времени производитель представит свой новый флагман.

Из данных бенчмарка можно сделать вывод, что новинка получит процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 Гб оперативной памяти и Android 13 из коробки. Устройство набрало 1409 и 4199 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно.

Предполагается, что компания выпустит Meizu 20 и 20 Pro в первом квартале 2023 года в Китае.