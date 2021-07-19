Появилось живое фото наушников Nothing Ear 1 от сооснователя OnePlus

В сети появились свежие изображения наушников Nothing Ear 1, которые станут первым коммерческим продуктом новой компании Карла Пея. Он основал её после ухода из OnePlus. Ранее компания уже показывала рендеры, но теперь опубликовано первое фото наушников в футляре.

Он обращает на себя внимание сразу — ведь зарядный чехол полностью прозрачный. При этом наушники видны, но их детали складываются. Видно, что они белого цвета и внутриканальные, при этом дизайн минималистичен. Других подробностей пока нет.

Отметим, что технические аспекты наушников пока не сообщаются. Известна лишь стоимость — $100 (около 7 500 рублей) долларов. Сами «уши» покажут 27 июля.