Google представила недорогие беспроводные наушники Pixel Buds A-Series

Компания Google официально представила новые беспроводные наушники-затычки Google Pixel Buds A-Series. Они появятся в продаже 17 июня по цене в 99 долларов. Это на 80 долларов дешевле, чем базовая версия Pixel Buds. Пока что предзаказ можно оформить в США и Канаде.

Как утверждается, качество звука идентично модели Pixel Buds 2020 года. Наушники поддерживают управление голосовое управление с помощью Google Assistant. Есть защита от воды и пыли по стандарту IPX4.

Новинка отличается от более дорогой модели отсутствием беспроводной зарядки кейса и управления громкостью на самих наушниках. В остальном — отличий нет.

Отметим, что батареи в наушниках хватает на 5 часов работы, а использовании кейса увеличивает время ещё на 19 часов. Наконец, после 15 минут зарядки можно слушать музыку 3 часа.

Наушники доступны в белом и оливковом цветах. В них решены проблемы с прерыванием звука.

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