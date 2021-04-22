Британский бренд Bowers & Wilkins показал первые TWS-наушники

Британская компания Bowers & Wilkins представила серию TWS-наушников из двух моделей. Это версии PI5 и PI7 по цене 249 долларов и 399 долларов соответственно.

Старшая модель получила необычный кейс, который можно подключить к 3,5-мм разъёму и передавать звук «по воздуху». Сами наушники оснащены двумя гибридными динамиками с индивидуальными усилителями. Заявлена поддержка 24-битного звука и протокола передачи данных aptX Adaptive.

Другие особенности «семёрки» включают в себя шесть микрофонов и систему шумоподавления с режимом «прозрачности». Аккумулятора хватает на 4 часа кейс добавляет ещё 16 часов. Его можно заряжать по беспроводному протоколу. Обещаны два цвета — чёрный и белый.

Модель PI5 лишена режима трансмиттера, но при этом работает 4,5 часа и плюс 20 часов от кейса. Система шумоподавления полагается на 4 микрофона. Поддерживается обычный aptX.

Вторая версия тоже есть в двух цветах — чёрном и белом.