Сооснователь OnePlus представил прозрачные наушники Nothing Ear за $99

Состоялась презентация беспроводных наушников Ear 1 от компании Nothing, которую основал Карл Пей после ухода из OnePlus. Новинка оценивается в 99 долларов. При этом она обладает частично прозрачным корпусом и зарядным кейсом.

Наушники получили излучатели 11,6 мм, по три микрофона, а также Bluetooth 5.2 и активное шумоподавление. Заряда хватает почти на 6 часов работы, при использовании кейса время увеличивается до 34 часов. Есть беспроводная зарядка по стандарту Qi.

При этом за 10 минут можно зарядить кейс так, чтобы его хватило на 8 часов работы, а за те же 10 минут зарядки наушников будет более часа воспроизведения без шумоподавления.

Из особенностей отметим защиту от влаги и пота (IPX4), сенсорное управление и совместимость с устройствами на основе Android 5.1 и iOS 11. Продажи стартуют 31 июля на сайте Nothing (ограниченная партия), а полноценные продажи будут уже 17 августа.