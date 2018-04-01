Появились снимки, сделанные на Xiaomi Mi 10
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Новости

Появились снимки, сделанные на Xiaomi Mi 10

Вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал в китайской социальной сети Weibo снимки, которые подписал «в восторге от нового телефона». Разгадать намёк довольно просто — они сделаны на камеру будущего Xiaomi Mi 10.

До анонса флагманской линейки остаётся меньше недели. Видимо, поэтому производитель начинает подогревать интерес к новинкам. Всего компания должна представить два смартфона: Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro.

Конечно, при загрузке в соц.сети фотографии немного сжимаются и теряют в качестве. Несмотря на это, они демонстрируют наличие отличного зума у будущего смартфона.

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  • Xiaomi Mi 10

Mi 10, по слухам, получит 108-мегапиксельную камеру и топовую платформу Snapdragon 865. Презентация может состояться 7 или 10 февраля. Хотя компания ещё официально не сообщала об этом.

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