Появились снимки, сделанные на Xiaomi Mi 10

Вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал в китайской социальной сети Weibo снимки, которые подписал «в восторге от нового телефона». Разгадать намёк довольно просто — они сделаны на камеру будущего Xiaomi Mi 10.

До анонса флагманской линейки остаётся меньше недели. Видимо, поэтому производитель начинает подогревать интерес к новинкам. Всего компания должна представить два смартфона: Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro.

Конечно, при загрузке в соц.сети фотографии немного сжимаются и теряют в качестве. Несмотря на это, они демонстрируют наличие отличного зума у будущего смартфона.

Mi 10, по слухам, получит 108-мегапиксельную камеру и топовую платформу Snapdragon 865. Презентация может состояться 7 или 10 февраля. Хотя компания ещё официально не сообщала об этом.