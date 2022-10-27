Появились подробные фото премиальных Samsung W23 и W23 Flip

Недавно Samsung представила свои премиальные Samsung W23 и W23 Flip. Это перевыпуски Galaxy Z Fold 4 и Flip 4, но в новом дизайне и с увеличенной оперативной памятью. Подробнее их характеристики можно посмотреть тут.

Новинки доступны только на китайском рынке. Сейчас инсайдер UniverseIce опубликовал подробные живые фото, которые демонстрируют дизайн со всех сторон.

Стоимость Samsung W23 и W23 Flip стартует с $2200 и $1370 соответственно.