Samsung представила складные смартфоны W23 и W23 Flip

Вчера Samsung представила специальные версии W23 и W23 Flip. Их ценники стартуют с $2200 и $1370 соответственно.

Серия W23 Flip — это немного переработанные Galaxy Z Fold 4 и Flip 4, созданные Samsung вместе с оператором сотовой связи China Telecom.

У W23 Flip 1,9-дюймовый внешний дисплей с разрешением 260 х 512 пикселей, внутренний — 6,7-дюймовый AMOLED с частотой 120 Гц.

Процессором выступает Snapdragon 8+ Gen 1, емкость аккумулятора — 3700 мАч. Есть защита по типу IPX8, производитель обещает погружение на глубину 1,5 метра на 30 минут. Объем оперативной памяти составляет 12 Гб.

Samsung W23 отличается от своего «прародителя» Galaxy Z Fold объемом оперативной памяти и изменённым дизайном. В остальном это тот же смартфон.

Он получил внешний 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2316 х 904 пикселей, внутренний дисплей диагональю 7,6 дюймов и частотой обновления 120 Гц. Процессором служит Snapdragon 8+ Gen 1, емкость аккумулятора составляет 4400 мАч. Объем оперативной памяти — 16 Гб, встроенной — 512 Гб.

Samsung Galaxy W23 и W23 Flip поступят в продажу с 28 октября.