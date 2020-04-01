Появились подробности о новой ОС Android 11

Вот и вышла третья предварительная версия Android 11, которая в своем большинстве предусмотрена для разработчиков. Но и простые пользователи уже в этой версии найдут интересные и полезные изменения. Но начнем все-таки с разработчиков, которые, наконец-то дождались для себя такой важной функции, как отладка по Wi-Fi или Wireless Debugging.

Эта возможность позволяет реализовать то, о чем мечтали разработчики долгое время – беспроводное подключение ADB для отладки приложений. Да, простые пользователи вряд ли поймут ее значимость, но для разработчиков – это самый полезный инструмент. Он позволяет с помощью командной строки, запускаемой на компьютере, вести установку и отладку приложений. При этом разработчик получает полный контроль над тестовым устройством даже с ПК.

Еще одна не менее важная функция – это ADB Incremental. Дабы не вдаваться в подробности, скажем, что с помощью ADB Incremental разработчик может устанавливать с высокой скоростью файлы на смартфон через ПК, размер которых превышает 2 ГБ. Речь идет о скорости, в 10 раз превышающей нынешнюю. Вот уже где поприще для различных манипуляций с играми их разработчиками.

Еще одна полезная функция – выдача подробной информации о сбоях и причинах закрытия приложений, которая несет усиленную безопасности благодаря протоколу GWP-ASan и способная отследить ошибки памяти. Что касается изменений для пользователей, то они в первую очередь заметят возможность быстрого создания скриншота и его распространение в сети. А вот в многозадачности появилась возможность открытия недавно закрытой вкладки.

Также стоит отметить на появление функции, позволяющей убрать ненужные оповещения, даже те, которые наиболее раздражают, например, таймеры, которые запускаются при подключении по Bluetooth. Но многие обратили внимание на забавную анимацию, которая появилась в пункте «Battery Share». Скорее всего, разработчики Google все-таки намерены запустить функцию обратной беспроводной зарядки.

This is a Battery share animation @MishaalRahman found in the latest Android 11 beta pic.twitter.com/qStHyLX5Tm — Max Weinbach (@MaxWinebach) April 23, 2020

И последнее новшество – возможность оплаты с помощью платежной системы Google Pay. На данный момент данная версия платформы Android 11 доступна лишь для разработчиков и обладателей смартфонов семейства Google Pixel, исключением является модель 2016 года. Сам же релиз Android 11 запланирован на третий квартал этого года.