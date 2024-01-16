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YouTube и другие сайты тормозили в браузере не из-за Google

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Валентин Снежин сегодня в 19:13

Разработчики расширения AdBlock объявили об устранении бага, который вызывал замедление работы YouTube и некоторых других сайтов. Сейчас новая версия AdBlock под номером 3.22.1 ожидает модерации в интернет-магазине Chrome, что может занять несколько дней.

Представители Google подтвердили, что проблемы, связанные с нестабильной работой YouTube в браузерах с установленным AdBlock, не имеют отношения к деятельности компании. Информацию предоставили после запроса издания Android Central, когда множество пользователей выразили своё недовольство по поводу сбоев при использовании YouTube.

В компании подчеркнули, что нестабильность работы YouTube у определенной группы пользователей не связана со стремлением Google к борьбе с блокировщиками рекламы. Проблема была исключительно связана с багом в расширении AdBlock.

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Источник:
Gitlab
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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