Появились первые обзоры на Steam Deck

Блогеры на YouTube получили в свои руки портативную консоль Steam Deck от Valve и уже начали выкладывать обзоры новинки. При этом обозревалось только железо, софт пока не показали из-за эмбарго.

Авторы видео уже смогли протестировать некоторые игры (но только одобренные Valve), а также производительность и автономность. Оказалось, что консоль очень качественная, сборка не вызывает нареканий. Курки на задней панели хорошо попадают под пальцы, а вот до некоторых кнопок сложно дотянутся, если у пользователя не очень длинные пальцы или маленькие руки.

Отмечается, что разработчики хорошо поработали над охлаждением, так что корпус и сенсорные панели не нагреваются слишком сильно.

Что касается производительности, то тут всё неоднозначно. Консоль оснащена 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1280×800, что позволяет запускать игры на 60 FPS, но только с низкими настройками графики.

Блогеры проверили на консоли ряд игр. Forza 5 с минимальными настройками графики выдает 60 FPS, Control на таких же настройках — около 57 кадров. При увеличении качества фреймрейт просядет до 25 FPS.

Автономность оказалась средней. В консоли используется аккумулятор на 40 Вт·ч. Компания утверждает, что в играх её хватит на 2-8 часов. Судя по тестам, столько сможет работать Portal 2 при 30 FPS. Dead Cells с вертикальной синхронизацией выдерживает до 6 часов. Ghostrunner на средних настройках на 30 FPS — 3 часа 21 минуту. А Devil May Cry 5 с высокими настройками графики и вертикальной синхронизацией — всего 2 часа при экране с яркостью 50%.

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