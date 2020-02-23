Появились первые изображения видеокарты Nvidia GeForce RTX 2050

Геймеры с нетерпением ждут анонса новых видеоускорителей от Nvidia. Этому предшествовала утечка на сайте компании Dell. Именно там впервые появилась информация, будто бы новый ноутбук компании получит еще не анонсированную видеокарту Nvidia GeForce RTX 2050. Но похоже, эта информация не подтвердилась или ее авторы были не правы, так как через небольшое время она была опровергнута.

Тогда сам производитель указал, что в ноутбуке будет установлена другая видеокарта – GeForce GTX 1660 Ti. Но уже на днях появилась новая утечка – изображения той самой видеокарты, о которой шла речь: Nvidia GeForce RTX 2050. К большому сожалению, узнать ее характеристики пока не предоставляется возможным, однако данные о ее габаритах и разъемах уже есть.

Аналитики практически уверены, что Nvidia GeForce RTX 2050 станет бюджетным видеоускорителем с очень неплохой производительностью и небольшим ценником. Об этом как бы намекает рекламный слоган, который продвигает данный продукт: Low Cost. Incredible Power.