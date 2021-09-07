Появились качественные рендеры Xiaomi 11T

Производитель аксессуаров для смартфонов опубликовал рендеры нового флагмана Xiaomi 11T. Это будет ещё одна модель без приставки Mi — первой стала Mix 4. Также ожидается 11T Pro.

Судя по изображениям, новинка получит врезанную в экран фронтальную камеру на 16 МП, основную камеру с тремя модулями — 64 + 8 + 5 МП. У 11T Pro главный модуль будет 108-мегапиксельным. Дизайн ожидается одинаковым у 11T и 11T Pro.

Официально подтверждено, что Xiaomi 11T Pro получит технологию быстрой зарядки Xiaomi Hyper Charge, которая обеспечивает подзарядку мощностью до 120 Вт. Обычная версия явно получит менее мощный блок.

11T будет оснащен чипом Dimensity 1200, ЖК-экраном с частотой 120 Гц. Модель 11T Pro оснастят AMOLED-экраном с частотой обновления изображения 120 Гц и процессором Qualcomm Snapdragon 888. Аккумулятор получит ёмкость в 5000 мА•ч.