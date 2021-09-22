Стало известно, когда Xiaomi 11T и 11T Pro появятся в России

Компания Xiaomi недавно показала новые флагманские смартфоны Xiaomi 11T и 11T Pro, а теперь сообщила, когда они появятся в России. По данным местного филиала компании, новинки появятся в нашей стране в октябре. Их продвигают под слоганом «Киномагия». При этом точные даты и цены пока не сообщаются.

Отметим, что в Европе Xiaomi 11T стартует с цены в 499 евро, Xiaomi 11T Pro — от 599 евро. У старшей модели заявлен плоский экран AMOLED с разрешением Full HD+ (2400 × 1080 пикселей, диагональю 6,67 дюйма и частотой 120 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon 888. Есть также тройная камера с модулей на 108 МП, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч и быстрая зарядка мощностью 120 Вт, которая позволяет полностью зарядить батарею всего за 17 минут.

Младшая версия Xiaomi 11T получила процессор MediaTek Dimensity 1200 Ultra и зарядку на 67 Вт. Она позволяет «заполнить» аккумулятор за 36 минут. Остальные спецификации те же.

Смартфоны работают под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11. Обещаны 3 года обновлений.