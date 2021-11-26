Утечка: появились фото Honor 60 в четырёх цветах

Китайские источники слили в сеть свежие качественные фото будущего флагмана Honor 60. Также опубликованы новые подробности. Как сообщатся, Honor 60 получит корпус с уникальной окраской в стиле «звёздное небо». Это видно на фото. Ожидается, что будет минимум 4 варианта расцветки. Сам корпус и дисплей будут изогнуты с четырёх сторон.

Судя по изображениям, модуль основной камеры внешне повторяет дизайн линейки 50 с двумя кольцами. Система включает два больших объектива в кольцах и один датчик между ними. Вспышка располагается справа.

Что касается технических параметров, то Honor 60 Pro получит однокристальную систему Snapdragon 778G, экран AMOLED диагональю 6,7 дюйма с кадровой частотой 120 Гц, 50-мегапиксельную фронтальную камеру, 108-мегапиксельную основную камеру и 100-ваттную зарядку.

Цены пока не сообщаются. Зато анонс, как ожидается, состоится уже 1 декабря.