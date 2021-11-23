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Новости

Honor 60 показали на официальном тизере

Бренд Honor опубликовал новый тизер смартфона Honor 60, где показали дизайн задней панели. На изображении видно, что новинка получила крупный модуль основной камеры с тремя датчикам изображения — сверхширокоугольным, макро и универсальным.

При этом серия будет состоять из трёх моделей — Honor 60, Honor 60 Pro и Honor 60 SE. Однако предполагаемые спецификации известны только для «прошки» — там будет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 100-ваттной зарядки. Данных по другим моделям пока нет.

При этом отметим, что это пока слухи, а не точные данные, потому сложно сказать, насколько эти спецификации соответствуют реальности.

Презентация новой линейки флагманских смартфонов Honor состоится 1 декабря 2021 года.

Источник:
Mydrivers
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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