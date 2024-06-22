Pornhub блокирует пользователей в пяти штатах США из-за новых законов

Pornhub с 1 июля начнет блокировку пользователей в Индиане, Айдахо, Канзасе, Кентукки и Небраске. Такое решение связано с новыми законами, требующими предоставления удостоверения личности для доступа к контенту для взрослых.

Ранее сайт уже заблокировал доступ пользователям из Техаса, Юты и других штатов. По словам представителей компании, подобные законы увеличивают риск утечки конфиденциальности, включая кражу личных данных и фишинг.

Pornhub предлагает альтернативный метод проверки возраста на основе устройств. Такой подход позволяет пользователям подтвердить свой возраст один раз, что снижает необходимость повторного предоставления данных и считается более безопасным и удобным.

Несмотря на эти опасения, штаты продолжают внедрять требования проверки по идентификатору, что приводит к перенаправлению трафика на менее защищенные сайты.