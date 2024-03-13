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Пользователи ТВ Станций смогут смотреть личные фото и видео с Яндекс Диска

Фото аватара
Вадим Майков вчера в 23:18

Владельцы ТВ Станций и других телевизоров, работающих под управлением YaOS, теперь могут просматривать фотографии и видео прямо с сервиса Яндекс Диск.

Для начала использования Яндекс Диска необходимо найти его в каталоге приложений телевизора с YaOS или YaOS X и установить. Для авторизации пользователю достаточно отсканировать QR-код с помощью камеры телефона или использовать приложение Яндекс Ключ с включенной двухфакторной аутентификацией. После успешного входа пользователи получат доступ ко всем своим альбомам, хранящимся в облачном хранилище.

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Источник:
The GEEK, Яндекс
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