Пользователи ТВ Станций смогут смотреть личные фото и видео с Яндекс Диска

Владельцы ТВ Станций и других телевизоров, работающих под управлением YaOS, теперь могут просматривать фотографии и видео прямо с сервиса Яндекс Диск.

Для начала использования Яндекс Диска необходимо найти его в каталоге приложений телевизора с YaOS или YaOS X и установить. Для авторизации пользователю достаточно отсканировать QR-код с помощью камеры телефона или использовать приложение Яндекс Ключ с включенной двухфакторной аутентификацией. После успешного входа пользователи получат доступ ко всем своим альбомам, хранящимся в облачном хранилище.