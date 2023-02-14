Пользователи Google Фото на iOS 16.3.1 сообщают о вылете приложения

Пользователи Google Фото на устройствах iOS столкнулись с проблемой после обновления операционной системы до версии 16.3.1. Приложение вылетает при открытии, что делает его неработоспособным.

Проблема коснулась всех пользователей Google Фото, независимо от того, какую модель устройства они используют. Пользователи выразили свои жалобы в социальных сетях и на форумах, указав, что проблема начала возникать сразу после обновления до iOS 16.3.1.

Google на данный момент не высказался о проблеме, однако эксперты предполагают, что компания скоро выпустит исправление для своего приложения. Пока что пользователи могут только ждать официального комментария и решения проблемы.