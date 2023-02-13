Apple выпустила iOS 16.3.1

Apple выпустила обновление iOS 16.3.1, доступное для скачивания всем желающим. Компания исправила ошибки и повысила стабильность системы.

Среди исправлений, включенных в обновление, Apple улучшила работу настроек iCloud, которые ранее могли не реагировать на действия пользователя или некорректно отображать список приложений, использующих iCloud. Также исправлена проблема с запросами к Локатору через Siri, которые ранее могли не выполняться.

В обновлении iOS 16.3.1 также оптимизирована функция «Распознавание аварии» на моделях iPhone 14 и iPhone 14 Pro.

Apple не сообщила о других изменениях, которые могут быть включены в обновление, но пользователи могут заметить их самостоятельно. Размер обновления составляет около 400 МБ. Загрузить апдейт можно через «Настройки» -> «Основные» -> «Обновление ПО».