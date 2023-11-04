Полностью автономный робот-пылесос в форме куба представили выходцы из Google

Два бывших инженера Google Nest Мехул Нариявал и Навнит Далал создали уникальный, полностью автономный робот-пылесос Matic, внешний вид которого напоминает популярного персонажа мультфильма WALL-E. Разработчики подчеркивают, что их устройство передвигается по дому точно так же, как большинство людей, и не зависит от интернета, являясь полностью автономным.

В отличие от традиционных датчиков, бамперов и лидаров, Matic оснащен пятью RGB-камерами для навигации, что позволяет ему распознавать и анализировать не только пространство, но и предметы вокруг. Это позволяет уменьшить риск застревания на предметах, таких как высокие ковры, провода и другие препятствия на полу.

Инженеры обращают внимание на способность робота-пылесоса эффективнее распознавать объекты и даже классифицировать их, отделяя грязные, чистые и неизвестные. Matic умеет создавать трехмерные карты помещений, и, используя встроенный искусственный интеллект, маневрировать на ходу. В ходе испытаний он демонстрировал высокую точность перемещения из пункта А в пункт Б в каждом из десяти случаев.

Устройство может как пылесосить, так и мыть пол, либо собирать разлитую жидкость. Благодаря компьютерному зрению он умеет распознавать типы полов и автоматически переключаться между сухой и влажной уборкой, предотвращая случайное намокание ковров. Кроме того, разработчики «научили» робота голосовым командам и жестам.

Забавная особенность – после заполнения литрового контейнера мусором и пылью Matic сам припаркуется у мусорного ведра и уведомит владельца о необходимости почистить его.

Предзаказать Matic можно за $1495 (~139000 рублей). Ожидается, что после официального запуска в марте 2024 года цена увеличится до $1795 (~167000 рублей).