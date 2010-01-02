Покупать Xbox Series X и S по подписке в России выгоднее? Или всё же нет?

В России компания Forward Leasing начала принимать предзаказы на консоли Xbox Series X и Series S по «подписочной» модели. И на первый взгляд это выгоднее, чем покупка за полную цену.

Плата в этом случае разбивается на 24 месяца и составляет 990 рублей за Xbox Series S и 1590 рублей за Xbox Series X. Нехитрый подсчёт показывает, что в результате предстоит заплатить 23 760 вместо 25 990 рублей и 38 160 вместо 45 590 рублей соответственно.

Однако есть и подвох. По окончании срока нужно либо доплатить «остаточную стоимость», которая составит 5924 рублей для Xbox Series S и 10 126 рублей для Xbox Series X, или же вернуть консоль. Третьим вариантом является возврат и покупка новой приставки. В этом случае остаток не нужно доплачивать.

В целом, акция выглядит довольно странной. Плюсом здесь может быть разве что приобретение в рассрочку. То есть, если сравнить с кредитом, то нет нужды переплачивать за услуги банка.

А ещё в комплект входит подписка Game Pass Ultimate на три месяца. Её обычная стоимость — 2 694 рублей.

Стоит ли овчинка выделки? Каждый пусть решает сам.