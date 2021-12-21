Показана распаковка умных часов Huawei Watch D

В сети появилась первая видеозапись с распаковкой умных часов Huawei Watch D. Это решение примечательно тем, что имеет функцию изменения давления с помощью тонометра. Новинка работает под управлением HarmonyOS.

По данным сетевых источников, умные часы имеют 32 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, хотя первое, скорее всего, ошибка. В числе других функций отметим датчики ЭКГ, ЧСС и пульсоксиметр. Данных о процессоре и экране нет. Также не сообщается ёмкость аккумулятора и время автономной работы.

Новые часы оценивается в 470 долларов, однако пока неясно, входит ли в комплект всё необходимое для измерения давления, или же это опции за отдельную плату.