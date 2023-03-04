Показан ранний прототип браузера Chrome для iOS на движке Blink

Издание 9to5Google сообщило о воссоздании экспериментальной версии браузера Google Chrome для iOS с использованием собственного движка Blink. Это нарушает правила Apple App Store, которые требуют использовать WebKit.

Прототип имеет упрощенный интерфейс навигации и дополнительное меню для тестирования производительности. Браузер открывает веб-сайты без ошибок и не использует Google.

Ранее в феврале стало известно, что Chrome для iOS на базе Blink находится в разработке. Правила Apple запрещают использовать отличный от WebKit движок для сторонних браузеров в App Store, однако в связи с растущим антимонопольным контролем, компания рассматривает вопрос об ослаблении правил для сторонних браузеров для iOS.