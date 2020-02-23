Появились скриншоты iOS 14 с новыми видами обоев
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Новости

Появились скриншоты iOS 14 с новыми видами обоев

Появились первые скриншоты iOS 14. На них демонстрируется новый раздел с обоями.

В новой операционке появились коллекции обоев на различные темы, которые могут создавать сторонние разработчики, а не только Apple. Также в настройках появился параметр “Умное размытие” (Smart Gradient).

Предполагается, что в iOS 14 появятся виджеты, которые можно будет разместить в любом месте на рабочем столе, а новая функция размытых обоев улучшит их читаемость.

Выход iOS 14 ожидается в сентябре.

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