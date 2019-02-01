Появились живые фото DualSense с ёмкость аккумулятора

В сети появились фотографии геймпада от грядущей PlayStation 5. Снимки были опубликованы пользователем под ником Galaxy666. Если верить его информации, то он работает в компании, которая ответственная за дизайн и тестирование периферии для консолей.

hands on #PS5 controller #Dualsense5 , just got a short test on it. The battery capacity is 1560mA, much more than the PS4 one. pic.twitter.com/bS0wako69J — Galaxy666 (@Galaxyrain666) August 12, 2020

Автор публикации показал ёмкость аккумулятора DualSense, который получил мощность в 1560 мАч. Для сравнения: Первый DualShock 4 обладал батарейкой на 800 мАч, в вторая версия получила 1000 мАч.

Пока неизвестно, насколько сильно такой аккумулятор повлияет на автономность джойстика. Стоит помнить, что он получил новые функции типа продвинутой вибрации и адаптивных триггеров.