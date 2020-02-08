Стоимость iPhone 9 подтвердилась
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Новости

Стоимость iPhone 9 подтвердилась

Новый бюджетный iPhone 9 покажут уже в середине марта. Это если верить последним слухам и аналитикам. Однако сегодня стала известна его точная цена.

Зарубежный ресурс Fast Company, который практически всегда обладает достоверной информации, подтвердил, что стоимость базовой версии iPhone 9 составит 399 долларов или 25 тысяч рублей.

Iphone 9

До этого авторитетный аналитик Мин-Чи Куо делал аналогичное заявление о его стоимости в $399. Стоит отметить, что iPhone SE обладал такой же стоимость в момент своего выхода.

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