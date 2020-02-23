Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII

Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля. Однако остальные игры, которые войдут в раздачу, появятся только 27 мая

Call of Duty: WWII разработала студия Sledgehammer и Raven Software. Сюжет игры рассказывает о Второй мировой войне, а игроку предстоит принять участие в боевых действиях в Нормандии и сражениях по всей Европе.

Стоит отметить, что через неделю в Call of Duty стартует четвёртый сезон Modern Warfare и Warzone, а позже состоится анонс Black Ops Cold War.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-

Комментарии

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить