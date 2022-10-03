Доступный Poco M5 поступил в продажу в России

Xiaomi запустила продажи доступного Poco M5 на своем официальном сайте. Смартфон представили вместе с Poco M5s в начале сентября.

Сразу перейдем к стоимости Poco M5 в зависимости от версии:

4 Гб оперативной/64 Гб флеш-памяти — 12 990 рублей;

4 Гб оперативной/128 Гб флеш-памяти— 14 990 рублей.

При этом, стоит пометка, что рекомендованная розничная цена для каждого смартфона выше на 2 тысячи рублей по сравнению с ценником на официальном сайте.

Poco M5 получил 6,58-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Есть защитное стекло Gorilla Glass. Процессором выступает MediaTek Helio G99. Задняя панель выполнена «под кожу».

Основная камера тройная: 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп. У фронтальной камеры 8 Мп.

Емкость батареи составляет 5000 мАч + поддержка быстрой 18-ваттной зарядки. Также есть боковой сканер отпечатков пальцев, NFC и стандартный разъем для наушников. Смартфон поставляется с Android 12 с специальной оболочкой MIUI 13 для Poco.

Poco M5 доступен в трех цветах: желтом, зеленом и черном.

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