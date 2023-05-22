По вселенной «Форсажа» выйдет несколько спин-оффов 

Продюсер серии фильмов «Форсаж» Вин Дизель поделился интересной информацией о проектах, которые находятся в разработке уже с 2017 года. Он заявил о работе над несколькими спин-оффами, включая фильм с участием женщин в главных ролях. Однако пока неизвестно, какие именно героини из киновселенной «Форсажа» получат свое отдельное повествование.

Во время вечеринки Charlize Theron Africa Outreach Project Вин Дизель признался, что для полноценного запуска всех запланированных спин-оффов необходимо сначала завершить основную серию фильмов «Форсаж». Однако до сих пор неясно, ожидает ли нас один фильм или несколько.

Также Вин Дизель прокомментировал неожиданные камео актеров Галь Гадот и Дуэйна Джонсона в фильме «Форсаж 10». Он отметил, что появление этих актеров «сделало мир намного счастливее». Продюсер также признался, что сохранить их возвращение в «Форсаж» в секрете было самой сложной задачей.

Фильм «Форсаж 10» уже вышел в мировой прокат, однако отзывы критиков оказались неоднозначными. Российские зрители смогут насладиться фильмом уже 25 мая.