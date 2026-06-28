Продажи PlayStation и Xbox в США обновили антирекорды

Аналитик Circana Мэт Пискателла сообщил о резком падении продаж PlayStation и Xbox в США по итогам мая 2026 года. Продажи PlayStation в штуках снизились на 58% год к году. Это худший майский результат для консолей Sony с 2000 года. Денежные продажи PS5 при этом упали на 43%.

У Xbox ситуация тоже слабая: продажи устройств снизились на 12%, что стало худшим маем для бренда за всё время наблюдений. При этом выручка от продаж Xbox выросла на 7%, что указывает на рост средней цены устройств.

На этом фоне Nintendo Switch 2 продолжает показывать сильные результаты. За первый год в США продано 5,9 млн консолей. Это второй лучший старт в истории американского рынка: быстрее продавалась только Game Boy Advance с 6,5 млн устройств за аналогичный период.

В мае Switch 2 стала самой продаваемой консолью в США как в штуках, так и в деньгах. Благодаря ей общие расходы на игровое железо выросли на 38% год к году и достигли $249 млн.

Среди игр лидерами мая стали:

007: First Light;

Forza Horizon 6;

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Одной из причин падения продаж PlayStation и Xbox мог стать рост цен. Sony с апреля повысила стоимость PS5 в США на $50–150 в зависимости от модели. Microsoft также объявила о повышении цен на Xbox Series X|S с августа.

Итог для рынка получается контрастным: Nintendo наращивает продажи за счёт свежей консоли, а PlayStation и Xbox всё сильнее упираются в дорогие устройства и усталость текущего поколения.