PlayStation 5 засветилась на видео

Последние несколько дней в интернете обсуждаются недавние видеоролики, демонстрирующие нам игровую консоль от Sony следующего поколения. Вот и сегодня появился еще один видеоролик, который демонстрирует нам работоспособность приставки. В видео фигурирует игровая консоль, по дизайну отличная от версии для разработчиков.

Мы видим, как PlayStation 5 включается и загружается, при этом нам показывается заставка. Отметим, что изначально данное видео было залито на ресурс 9gag, но вскоре было удалено. Но это не помешало пользователям скачать его и распространить по сети.

Если детально разобрать дизайн приставки, то это скорее всего один из образцов, который ранее светился на рендерах, основанных на утечках. Отметим, что производитель намерен выпустить игровую консоль PlayStation 5 к сезону рождественских распродаж. Больше информации будет получено на специальном мероприятии 5 февраля.