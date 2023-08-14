PlayStation 5 Slim может не выйти в 2023 году

В ближайшие месяцы ожидается выход обновленной PlayStation 5. Несмотря на то, что некоторые источники называют её Slim-моделью, официальное наименование и размеры остаются под вопросом.

Инсайдер под псевдонимом Kepler объявил, что вероятно в текущем поколении не стоит ожидать выпуска Slim-версии. Объясняется всё тем, что технология усадки кристаллов (Die Shrinks) в данное время не является актуальной. Это означает, что предполагаемый гибридный процессор в обновленной PlayStation 5 не будет существенно экономичнее по энергопотреблению в сравнении с текущей версией. Возможно, процессор перейдет с 7-нанометрового на 6-нанометровый техпроцесс, но это изменение, скорее всего, не приведет к значительному уменьшению размеров консоли.

Kepler, который регулярно делится деталями о будущих характеристиках процессоров и графических ускорителей от AMD, а также о платформах для игровых консолей, выдвигает этот аргумент в контексте обсуждения перспективы появления PlayStation 5 Slim.

Ранее в сети появились фото и видео предполагаемой новой версии PS5.