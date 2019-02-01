PlayStation 5 появится в продаже в середине ноября

Релиз консоли PlayStation 5 должен произойти в середине ноября, практически сразу после выхода на рынок Xbox Series X. Об этом свидетельствуют запланированные расходы на маркетинг Sony в Великобритании в течение 7 дней, начиная с пятницы, 13 ноября. Именно в этот период должен состояться релиз приставки.

Многие аналитики сходятся во мнении, что первой консолью нового поколения на рынке станет Xbox Series X. Поэтому чтобы не терять время, PS5 выйдет в продажу со значительным отставанием от своего главного конкурента.

Для PS5 предлагаемые сроки запуска будут означать, что она может выйти одновременно с релизами крупных проектов, таких как Call of Duty: Black Ops Cold War , Assassin’s Creed: Valhalla и Cyberpunk 2077, а также получить фору на распродажах в Черную пятницу.

На этой неделе Sony открыла регистрацию на предварительный заказ PlayStation 5.