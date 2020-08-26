Sony открыла регистрацию на предзаказ PlayStation 5

Sony открыла страницу на официальном сайте PlayStation для США с возможностью регистрации на предзаказ консоли пятого поколения. На сайте предлагается указать свой ID на PSN и ожидать появления PS5.
Регистрация на предзаказ на сайте не гарантирует получения PS5, потому что Sony будет выборочно открывать такую возможность для своих пользователей. Об этом упоминается на странице:
Для предварительного заказа будет доступно ограниченное количество консолей PS5, поэтому мы будем приглашать некоторых из наших существующих потребителей одними из первых сделать предварительный заказ на PlayStation.
Появление PS5 в продаже должно состояться в ноябре или в конце года. Ожидается, что стоимость консоли составит $499.
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