Sony открыла регистрацию на предзаказ PlayStation 5

Sony открыла страницу на официальном сайте PlayStation для США с возможностью регистрации на предзаказ консоли пятого поколения. На сайте предлагается указать свой ID на PSN и ожидать появления PS5.

Регистрация на предзаказ на сайте не гарантирует получения PS5, потому что Sony будет выборочно открывать такую возможность для своих пользователей. Об этом упоминается на странице:

Для предварительного заказа будет доступно ограниченное количество консолей PS5, поэтому мы будем приглашать некоторых из наших существующих потребителей одними из первых сделать предварительный заказ на PlayStation.

Появление PS5 в продаже должно состояться в ноябре или в конце года. Ожидается, что стоимость консоли составит $499.