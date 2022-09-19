Sony готовит к выходу PlayStation 5 с отдельным дисководом

Инсайдер Том Хендерсон заявил, что Sony готовит к выходу новую версию консоли PlayStation 5. Об этом ему сообщили источники внутри японской корпорации.
Так стало известно, что в середине 2023 финансового года будет постепенно сокращаться производство текущей моделей с шинами A, B и C, а на их смену придёт версия консоли на шасси D.
Новая версия PlayStation 5 будет оснащаться идентичными портами и железом. Особым отличием станет съёмный дисковод, который можно будет подключать при помощи дополнительного порта USB-C на задней панели.
Дисковод будет идти в комплекте с консолью. Кроме того, такое решение позволит сделать PlayStation 5 более тонкой и лёгкой, а также сконцентрироваться на производстве исключительно одного варианта.
По слухам, первый выход нового поколения PlayStation 5 состоится в 2024 году.
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