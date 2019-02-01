PlayStation 5 может оказаться дороже предполагаемой цены

Появились свежие утечки, касающиеся стоимости консоли Sony PlayStation 5. Ранее инсайдеры говорили о 400 евро за Digital Edition (без оптического привода) и 500 евро за версию с ним. Но теперь стало известно, что новинка будет дороже.

Утверждается, что консоли будут стоить 500 и 600 евро. По данным французского сайта Xboxygen, цены вырастут, хотя причины этого пока не названы. Самое интересное, что ресурс ссылается на тот же источник, который говорил и о старых ценах.

Не исключено, что Sony просто хочет «снять сливки» с ажиотажа вокруг консолей и заработать на первых продажах.

Что касается сроков, то они пока что, по данным источника, остаются теми же. Сначала выйдет Xbox Series X, а уже потом — PlayStation 5.