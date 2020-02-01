PlayStation 5 будет мощнее Xbox Series X

Не раз в интернете появлялись домыслы, что Sony PlayStation 5 сейчас намного превосходит Xbox Series X по производительности. И это действительно так, так как это подтвердил эксперт в этой индустрии, пользователь с ником BGs. Впрочем, это явление временное.

Если верить источнику, то данный комплект разработчика после выхода на рынок никоим образом не будет опережать конкурента. Если разница и будет, то она будет не заметна. Основным же отличием станет контент. Ожидается, что презентация PlayStation 5 состоится в феврале между 5 и 15 числами. На данный момент производитель приглашения еще не разослал.