Plague Inc. удалили из китайского App Store
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Новости

Plague Inc. удалили из китайского App Store

В прошлом месяце популярность обрела старая игра Plague Inc. Пользователи в Китае начали активно покупать игру, а из-за этого она вышла в ТОП китайского App Store. Разработчики отметили, что их проект не симулятор, а только развлекательная игра и ни в коем случае не стоит воспринимать её буквально.

Видимо власти Китая решили, что из-за серьёзности вируса игра не должна быть доступна вообще. Разработчики в свою очередь сообщили, что Apple удалила игру из китайского App Store, а в качестве причины они получили только сообщений, что игра «включает контент, который является незаконным в Китае».

Games Plague Inc.

Сами ребята из Ndemic Creation отметили, что понятия не имеют из-за чего связано такое решение. В свою защиту они вспоминают разные организации, которые признавали важность образовательной функции Plague Inc.

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