Раскрыта стоимость умных часов Pixel Watch

Грядущие Google Pixel Watch появились на Amazon. Теперь стало известно, что часы будут продаваться за €358.

Также в карточке товара указано, что продажи откроются 13 октября. Представят новинку на мероприятии Google уже 6 октября.

По слухам, Pixel Watch получат защитное стекло Corning Gorilla Glass и водонепроницаемость 5 АТМ. Емкость батареи — 300 мАч, заряжать устройство можно будет через магнитный адаптер. Также часам приписывают датчики NFC, GPS и для слежения за жизненными показателями.

Сообщается, что на старте Pixel Watch будут идти в подарок при предзаказе Pixel 7 Pro.

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