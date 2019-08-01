LG сделает 20 млн OLED-дисплеев для iPhone 12

Существует большая вероятность того, что вся линейка устройств iPhone 12 получит OLED-дисплеи. И это неудивительно, ведь последние годы представители Apple тесно сотрудничают в этом плане с Samsung. Однако в этот раз планы американской компании немного претерпели изменения и теперь они больше сосредоточены на сотрудничестве с LG Display.

Если верить отчету, полученному от Nikkei, то именно LG Display будет обеспечивать дополнительный спрос в дисплеях, который возник в условиях производства смартфонов. Согласно статистике, Apple закупит порядка 20 млн. экземпляров OLED-панелей, что примерно в пять раз больше, чем поставки прошлого года. В этом случае, для удовлетворения спроса заказчика, завод по производству OLED-панелей в городе Паджу будет работать на полную мощность.

Напомним, что в прошлом году LG Display была поставщиком ЖК-дисплеев для iPhone 11, но речи о поставках OLED-панелей речи не шло, так как Apple была не удовлетворена качеством дисплеев, поэтому и пришлось прибегнуть к партнерству с Samsung. Кстати, в этом году квота для южнокорейского производителя также выросла, но незначительно. Если же говорить о взаимоотношении двух конкурентов на рынке смартфонов, то Apple пытается все же уйти от вынужденного сотрудничества с Samsung.

Причиной тому может быть не столь конкуренция, сколько недавние выплаты за невыполнение обещаний. Как мы помним, руководители американского бренда заказали у Samsung большее количество OLED-панелей, чем смогли выкупить, а поэтому только за последние месяцы были выплачены суммы вплоть до миллиона долларов. Но в запасе у Apple есть еще один производитель дисплеев – BOE.

На данный момент сотрудничество с этим производителем не рассматривается, в виду не высокого качества создаваемых панелей. Но американская компания не теряет из виду этот бренд и следить за их успехами. Не будет являться неожиданностью тот факт, что уже в следующем году Apple может прибегнуть к сотрудничеству с BOE.