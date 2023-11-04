Samsung обвинила китайского конкурента в краже OLED-технологий

Южнокорейская компания Samsung Display подала жалобу на китайского производителя электроники и компонентов BOE Technology в Комиссию США по международной торговле, обвинив его в незаконном получении коммерческой тайны.

Жалоба Samsung Display датируется 31 октября. Юристы компании утверждают, что BOE нарушила закон США о конкуренции и интеллектуальную собственность южнокорейского гиганта в области модулей и компонентов OLED-дисплеев.

Отметим, юридические баталии между компаниями происходят уже на протяжении долгого времени. Например, весной BOE подала серию патентных исков к Samsung в Китае по технологиям OLED, а уже летом Samsung Display подала в американский суд на BOE за нарушение патентов в дисплеях для iPhone.

Стоит отметить, что компания BOE борется за место в списке поставщиков OLED-панелей для Apple, но испытывает трудности из-за строгих требований к качеству. В этом году Apple снова была вынуждена полагаться на Samsung в отношении дисплеев для iPhone 15.